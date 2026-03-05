TEMAS DE HOY:
Ministerio de Salud y Deportes Colombiano librecambista asesinado

Comunidad

"Mi hijo es mi motor": El desesperado pedido de una madre para pagar una costosa operación cardiaca

El costo de la cirugía asciende a los Bs. 60.000, una cifra inalcanzable para su familia actual.

Ximena Rodriguez

05/03/2026 19:46

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Heidy Calderón, una joven madre soltera, enfrenta hoy la batalla más difícil de su vida tras ser diagnosticada con una compleja afección cardiaca que requiere intervención inmediata. La paciente necesita someterse a una cirugía a corazón abierto en el Hospital San Juan de Dios para tratar una estenosis pulmonar y una comunicación interauricular (CIA).

El costo total del procedimiento y la recuperación asciende a los 60.000 bolivianos, una cifra que supera las posibilidades económicas de su familia. “No podemos juntar el dinero, es un poco complicado, es una suma alta; pido que me puedan colaborar por esta difícil situación”, expresó Heidy con evidente preocupación.

Pese a la adversidad, la motivación de Heidy permanece intacta gracias al profundo vínculo que mantiene con su pequeño hijo de apenas tres años.

“Mi hijo es mi motor de vida, por él voy a luchar hasta el final; él me abraza y me dice que me ama, eso me da fuerzas para continuar”, relató la madre.

La urgencia del caso ha movilizado un llamado a la solidaridad ciudadana para evitar que esta familia quede desamparada. “Soy una mamá joven, mi hijito me necesita aún, quiero verlo crecer”, concluyó Heidy, apelando al corazón de la población boliviana para alcanzar la meta económica.

