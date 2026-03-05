Policía confirma que delincuentes le hicieron seguimiento al librecambista

La Policía de Santa Cruz confirmó que el asesinato del librecambista de 73 años no fue un hecho fortuito, sino un crimen planificado mediante un seguimiento previo de varios días. Según el Cnel. David Gómez, las cámaras de seguridad revelan que los delincuentes conocían con precisión la rutina y la hora de llegada de la víctima.

El ataque se produjo con extrema violencia cuando el trabajador fue interceptado para arrebatarle los ahorros de toda su vida.

"Fue agredido físicamente con un disparo de arma de fuego a la altura del pecho, con orificio de entrada y de salida", detalló la autoridad policial sobre el impacto mortal.

Tras ejecutar el disparo, los criminales huyeron de la escena con un botín aproximado de 20 mil dólares que el librecambista portaba. Los sujetos recorrieron 300 metros antes de abordar dos motocicletas que los esperaban para desaparecer con rumbo desconocido.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha desplegado a sus equipos de inteligencia para procesar las evidencias recolectadas en el lugar del suceso. El coronel Gómez enfatizó: "Estamos realizando los análisis de cámaras y la entrevista de los testigos para identificar a estas personas y aprehenderlas".

Mira la programación en Red Uno Play