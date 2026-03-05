El sitio del accidente del Hércules en El Alto se convierte en un altar

A menos de una semana del accidente del avión Hércules en la ciudad de El Alto, el lugar del siniestro permanece marcado por flores, coronas y cruces colocadas por familiares y vecinos en memoria de las víctimas.

El sitio se ha convertido en una especie de altar improvisado, donde las ofrendas recuerdan a quienes perdieron la vida en el hecho que conmocionó a la población alteña y al país.

En el lugar aún se observan rastros del dolor y del impacto que dejó la tragedia, mientras los vecinos se acercan para dejar mensajes y flores en homenaje a los fallecidos.

Aunque el tránsito vehicular ya se desarrolla con normalidad en la avenida donde ocurrió el accidente, el recuerdo de lo sucedido sigue presente entre los habitantes del sector.

Mientras tanto, las autoridades continúan anunciando medidas de apoyo para las familias afectadas, en medio del proceso de recuperación que atraviesa la ciudad tras uno de los episodios más dolorosos registrados recientemente en la región.

Mira la programación en Red Uno Play