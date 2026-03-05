Paz participa en misa en memoria de víctimas del accidente aéreo de El Alto

En un acto de recogimiento y solidaridad, el presidente Rodrigo Paz participó este jueves en una celebración eucarística realizada en la ciudad de El Alto, en memoria de las víctimas del reciente accidente aéreo registrado en el aeropuerto internacional.

La ceremonia religiosa contó con la presencia de familiares de las personas que perdieron la vida en la tragedia, quienes acudieron para rendir homenaje a sus seres queridos en un espacio de oración y reflexión.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por la primera dama, María Elena Urquidi, y el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, además de autoridades militares.

Durante la homilía, se elevaron plegarias por el descanso de las víctimas y por la fortaleza de sus familias, en medio del dolor que aún embarga a la población alteña tras el siniestro que conmocionó al país.

Las autoridades acompañaron el acto litúrgico como muestra de respaldo institucional a los dolientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

La celebración eucarística se desarrolló en la Parroquia San Pío X, ubicada en la zona Ciudad Satélite de El Alto.

Mira la programación en Red Uno Play