“Granizo sobre El Alto”, la canción que transforma una tragedia aérea en reflexión social

En medio del dolor colectivo por una tragedia aérea que conmocionó al país, una voz distinta emergió desde la ciudad de El Alto. No desde un estudio profesional ni desde una gran productora musical, sino desde el corazón y la sensibilidad de un ciudadano que decidió convertir la indignación en arte.

Se trata de Willy Mamani Aduviri, autor de la canción “Granizo sobre El Alto”, una pieza que ha logrado tocar fibras profundas en redes sociales por su mensaje de protesta, reflexión y empatía.

Willy redactó desde su experiencia emocional. No estuvo en el lugar del accidente, pero como alteño y testigo del impacto mediático, sintió la necesidad de aportar algo más que comentarios en redes.

Una tragedia que marcó a todos

El accidente aéreo ocurrido al promediar las 18:20 del viernes 27 de febrero dejó una profunda herida en la población. La pérdida de vidas humanas y el dolor de familias enteras conmovieron a Bolivia. Pero junto al duelo también surgió indignación, imágenes que mostraban a personas priorizando el dinero antes que auxiliar a quienes aún pedían ayuda.

Esa dualidad —dolor e impotencia— fue el detonante creativo para Willy.

“Yo no hice esta canción para señalar, la hice para recordar”, expresó el autor, dejando claro que su intención no fue acusar, sino invitar a la reflexión colectiva.

La habilidad del creador: sensibilidad y visión

Lo que destaca en esta historia no es solo la canción, sino la habilidad creativa de su autor.

Transformó un hecho trágico en una obra con mensaje social; utilizó herramientas de inteligencia artificial para potenciar su idea sin perder la esencia humana de la letra; eligió el estilo rap motivacional para conectar con públicos más amplios, especialmente jóvenes; construyó una narrativa que mezcla indignación, vergüenza y esperanza.

Del corazón a la viralidad

Acostumbrado a que sus canciones alcanzaran entre 200 y 500 visualizaciones, esta vez ocurrió algo distinto. “Granizo sobre El Alto” se volvió viral.

Usuarios en TikTok y otras plataformas comentaron que la canción los hizo llorar, reflexionar y cuestionar comportamientos sociales.

El impacto no fue casual. La combinación de letra profunda, ritmo urbano actual, mensaje claro de empatía y uso estratégico de herramientas digitales, demuestran que la creatividad no depende del presupuesto, sino de la intención.

Un artista cotidiano

Lejos de los escenarios, Willy es librero. Trabaja largas jornadas y escribe cuando el tiempo se lo permite. Es padre y esposo. Su cotidianidad contrasta con la fuerza del mensaje que logró posicionar.

“Si una familia llega a abrazarse y quererse más después de escucharla, entonces habrá valido la pena”, afirma.

El lado positivo de la tecnología

Otro aspecto que resalta es el uso consciente de la inteligencia artificial como herramienta creativa.

Willy pidió apoyo técnico para estructurar mejor su canción, pero la esencia —la indignación, la pena, la vergüenza y la esperanza— nació de él.

Este caso muestra cómo la tecnología puede amplificar una voz ciudadana cuando se utiliza con propósito y sensibilidad.

