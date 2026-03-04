Cinco pacientes del accidente aéreo en El Alto están estables y dos siguen en terapia intensiva

El Hospital del Norte reportó este miércoles que cinco de los siete pacientes internados tras el siniestro de avión, ocurrido la pasada semana en la ciudad de El Alto, se encuentran estables y fuera de peligro inminente, mientras que dos continúan en unidades de terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica.

Antonio Virúez, médico y miembro del Comité Científico del nosocomio, destacó que la mayoría de los afectados muestra una evolución positiva.

“Son cinco pacientes que están en una sala de baja complejidad, que no tienen tanto riesgo vital”, informó.

Estos pacientes permanecen en observación y bajo tratamiento, pero su condición es favorable. Según el galeno, en el transcurso del día los especialistas evaluarán si alguno de ellos puede recibir el alta médica.

Dos casos críticos continúan bajo monitoreo

En contraste, un niño de 12 años permanece en terapia intensiva pediátrica tras sufrir la amputación traumática de ambos miembros inferiores y lesiones en los dedos de la mano. Aunque su estado es delicado, presenta evolución esperanzadora.

“Está teniendo una evolución que todos esperamos que sea favorable para que pueda salir de terapia intensiva”, señaló Virúez, aunque advirtió que requerirá un largo proceso de rehabilitación.

La segunda paciente crítica es una mujer de 45 años que sufrió un trauma craneoencefálico grave y fue sometida a una craneotomía descompresiva. Actualmente continúa con ventilación mecánica y sedación, y será sometida a estudios de control para evaluar su evolución.

Mira la programación en Red Uno Play