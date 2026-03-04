TEMAS DE HOY:
Investigan muertes Sacaba en emergencia Asesinato

24ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Cinco pacientes del accidente aéreo en El Alto están estables y dos siguen en terapia intensiva

El reporte médico señala que la mayoría de los heridos evoluciona favorablemente, mientras dos pacientes continúan en unidades de cuidados intensivos.

Ana Fabiola Barriga Soliz

04/03/2026 7:27

Foto: La evaluación médica es constante a los pacientes del siniestro.
El Alto

Escuchar esta nota

El Hospital del Norte reportó este miércoles que cinco de los siete pacientes internados tras el siniestro de avión, ocurrido la pasada semana en la ciudad de El Alto, se encuentran estables y fuera de peligro inminente, mientras que dos continúan en unidades de terapia intensiva bajo estricta vigilancia médica.

Antonio Virúez, médico y miembro del Comité Científico del nosocomio, destacó que la mayoría de los afectados muestra una evolución positiva.

“Son cinco pacientes que están en una sala de baja complejidad, que no tienen tanto riesgo vital”, informó.

Estos pacientes permanecen en observación y bajo tratamiento, pero su condición es favorable. Según el galeno, en el transcurso del día los especialistas evaluarán si alguno de ellos puede recibir el alta médica.

 

 

Dos casos críticos continúan bajo monitoreo
En contraste, un niño de 12 años permanece en terapia intensiva pediátrica tras sufrir la amputación traumática de ambos miembros inferiores y lesiones en los dedos de la mano. Aunque su estado es delicado, presenta evolución esperanzadora.

“Está teniendo una evolución que todos esperamos que sea favorable para que pueda salir de terapia intensiva”, señaló Virúez, aunque advirtió que requerirá un largo proceso de rehabilitación.

La segunda paciente crítica es una mujer de 45 años que sufrió un trauma craneoencefálico grave y fue sometida a una craneotomía descompresiva. Actualmente continúa con ventilación mecánica y sedación, y será sometida a estudios de control para evaluar su evolución.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD