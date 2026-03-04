El "Termómetro de asistencia" logra que parlamentarios cochabambinos aparezcan por primera vez en sesiones

La aplicación del denominado “Termómetro de asistencia parlamentaria” en la Brigada Parlamentaria de Cochabamba fue calificada como "altamente positiva" por su directiva. La medida, que inicialmente generó incomodidad y protestas entre algunos legisladores, logró un incremento notable en la presencia de diputados y senadores tanto en sesiones plenarias como en el trabajo de comisiones.

Resultados visibles en 30 días

El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria, Apolinar Rivera, informó que la herramienta cumplió su objetivo principal: verificar y garantizar que las autoridades regionales cumplan con su labor. Según Rivera, el cambio es drástico en comparación con meses anteriores.

"Ha estado funcionando. Si vemos ahora, ha subido mucho la presencia de muchos diputados o senadores que no venían; ahora han empezado a asistir", destacó la autoridad.

De "desconocidos" a presentes

Uno de los datos más llamativos tras la aplicación de este control fue la aparición de legisladores que, hasta la fecha, eran prácticamente desconocidos en el recinto. Rivera señaló que el pasado lunes se registró la asistencia de parlamentarios que asistieron por primera vez a una sesión desde el inicio de su gestión.

Aunque la mayoría ha regularizado su situación, aún existen casos aislados de ausentismo. Algunos parlamentarios han presentado bajas oficiales. Sin embargo, existen legisladores que aún no han marcado presencia y deberán responder por sus inasistencias.

Transparencia frente a la protesta

Pese a que en un inicio la medida provocó molestias e incluso disgustos internos, la directiva de la Brigada ratificó que el "termómetro" continuará funcionando. El objetivo final es que la población cochabambina tenga la certeza de que sus representantes están cumpliendo con su mandato.

"Es una de las cosas que nos va a permitir que la población sepa lo que se está haciendo en Cochabamba y que los legisladores realmente están trabajando en las comisiones, donde hay mucho pendiente", concluyó Rivera.

