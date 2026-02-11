La Brigada Parlamentaria implementó un “Termómetro de Asistencia” para mostrar públicamente el compromiso de senadores y diputados con su trabajo legislativo.
11/02/2026 14:54
Escuchar esta nota
La Brigada Parlamentaria de Cochabamba instaló el denominado “Termómetro de Asistencia Parlamentaria”, un mecanismo para verificar la participación de senadores y diputados en las sesiones semanales, mostrando públicamente quiénes cumplen o no con su asistencia.
La iniciativa refleja el registro de asistencia de los 44 legisladores, desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 2 de febrero de 2026, periodo en el que se realizaron seis sesiones.
¿Cómo funciona el termómetro?
El cuadro expuesto incluye los nombres y fotografías de los 44 parlamentarios cochabambinos, entre senadores, diputados uninominales, plurinacionales y suplentes. El sistema utiliza colores para identificar la participación:
El registro se actualizará mensualmente como una forma de control ciudadano al cumplimiento de funciones, de acuerdo a la directiva.
Parlamentarios sin asistencia
De acuerdo con el termómetro, siete legisladores no registran asistencia a ninguna sesión en el periodo evaluado. Seis pertenecen al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno a Alianza Popular:
Legisladores con una sola asistencia
El registro también muestra a parlamentarios que asistieron únicamente a una sesión:
Transparencia y control
Desde la Brigada Parlamentaria se indicó que el “Termómetro de Asistencia” pretende convertirse en una herramienta permanente de control y transparencia, permitiendo que la ciudadanía conozca el nivel de participación de sus representantes y el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas.
El senador de Súmate, Apolinar Rivera, explicó que el objetivo es que la población pueda conocer el trabajo que realizan los legisladores y verificar si asisten o no a las convocatorias.
“Venir a la Brigada no es perder el tiempo, tenemos muchas denuncias que se tienen que atender a través de las comisiones”, afirmó.
Descargos
El diputado Terrazas indicó que su inasistencia y de otros parlamentarios del PDC en el termómetro de asistencia se debe a que no reconocen como legítima a la mesa directiva actual que preside Israel Mérida.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00