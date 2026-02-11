La Brigada Parlamentaria de Cochabamba instaló el denominado “Termómetro de Asistencia Parlamentaria”, un mecanismo para verificar la participación de senadores y diputados en las sesiones semanales, mostrando públicamente quiénes cumplen o no con su asistencia.

La iniciativa refleja el registro de asistencia de los 44 legisladores, desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 2 de febrero de 2026, periodo en el que se realizaron seis sesiones.

¿Cómo funciona el termómetro?

El cuadro expuesto incluye los nombres y fotografías de los 44 parlamentarios cochabambinos, entre senadores, diputados uninominales, plurinacionales y suplentes. El sistema utiliza colores para identificar la participación:

Rojo: asistencia a la sesión.

Amarillo: licencia o permiso solicitado, ya sea por sesión plenaria u otras actividades legislativas.

El registro se actualizará mensualmente como una forma de control ciudadano al cumplimiento de funciones, de acuerdo a la directiva.

Parlamentarios sin asistencia

De acuerdo con el termómetro, siete legisladores no registran asistencia a ninguna sesión en el periodo evaluado. Seis pertenecen al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y uno a Alianza Popular:

Rori Terrazas Montaño, diputado titular (PDC) Verónica Lafuente Vásquez, diputada titular (PDC) Josías Leonardo Yujo Cuéllar, diputado suplente (PDC) Judith García Coca, senadora titular (PDC) Alicia Rojas Vargas, diputada titular (PDC) Claudia Ramírez Estévez, diputada titular (PDC) Claudia Andrea Herbas Siles, diputada suplente (Alianza Popular)

Legisladores con una sola asistencia

El registro también muestra a parlamentarios que asistieron únicamente a una sesión:

Alejandro López, diputado suplente (PDC)

León Colimi Mamani, diputado suplente (PDC)

Rosaura Perales, diputada suplente (PDC)

Transparencia y control

Desde la Brigada Parlamentaria se indicó que el “Termómetro de Asistencia” pretende convertirse en una herramienta permanente de control y transparencia, permitiendo que la ciudadanía conozca el nivel de participación de sus representantes y el cumplimiento de sus responsabilidades legislativas.

El senador de Súmate, Apolinar Rivera, explicó que el objetivo es que la población pueda conocer el trabajo que realizan los legisladores y verificar si asisten o no a las convocatorias.

“Venir a la Brigada no es perder el tiempo, tenemos muchas denuncias que se tienen que atender a través de las comisiones”, afirmó.

Descargos

El diputado Terrazas indicó que su inasistencia y de otros parlamentarios del PDC en el termómetro de asistencia se debe a que no reconocen como legítima a la mesa directiva actual que preside Israel Mérida.

