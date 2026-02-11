Fuerte lluvia y granizo anegan calles  y negocios en el centro de Cochabamba

Una intensa lluvia acompañada de granizo provocó este miércoles el anegamiento de varias calles y negocios en el centro de la ciudad de Cochabamba, generando dificultades para la circulación de peatones y vehículos.

El temporal, que se prolongó por cerca de 20 minutos, ocasionó la acumulación de agua principalmente en la avenida Ayacucho y Esteban Arze, donde el nivel del agua dificultó el cruce de personas y obligó a interrumpir por varios minutos el tránsito vehicular.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que se desplazó personal municipal al lugar para retirar grandes cantidades de basura y liberar las rejillas y bocatormentas.

“En unos 15 minutos se va limpiar y retirar el agua acumulada”, señaló Rosales, al explicar que el sistema de drenaje pluvial y las alcantarillas colapsan debido a conexiones cruzadas, a la acumulación de residuos y a la antigüedad de las tuberías.

Entre tanto, en la calle Sucre, entre Lanza y San Martín, varios estudiantes también enfrentaron problemas para circular por las aceras debido al agua acumulada.

Las autoridades municipales recomendaron a la población evitar botar basura en las calles, ya que esto agrava el taponamiento del sistema de drenaje durante las lluvias.

