Fuerte lluvia y granizo anegan calles  y negocios en el centro de Cochabamba

El temporal, que se prolongó por cerca de 20 minutos, ocasionó la acumulación de agua principalmente en la avenida Ayacucho y Esteban Arze, donde el nivel del agua dificultó el cruce de personas y obligó a interrumpir por varios minutos el tránsito vehicular.
11/02/2026 13:45
Escuchar esta nota
Una intensa lluvia acompañada de granizo provocó este miércoles el anegamiento de varias calles y negocios en el centro de la ciudad de Cochabamba, generando dificultades para la circulación de peatones y vehículos.
El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, informó que se desplazó personal municipal al lugar para retirar grandes cantidades de basura y liberar las rejillas y bocatormentas.
“En unos 15 minutos se va limpiar y retirar el agua acumulada”, señaló Rosales, al explicar que el sistema de drenaje pluvial y las alcantarillas colapsan debido a conexiones cruzadas, a la acumulación de residuos y a la antigüedad de las tuberías.
Entre tanto, en la calle Sucre, entre Lanza y San Martín, varios estudiantes también enfrentaron problemas para circular por las aceras debido al agua acumulada.
Las autoridades municipales recomendaron a la población evitar botar basura en las calles, ya que esto agrava el taponamiento del sistema de drenaje durante las lluvias.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00