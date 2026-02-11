“Carretera simboliza integración y desarrollo”: colocan la piedra fundamental del tramo Okinawa II–III

Con un acto protocolar y la presencia de autoridades departamentales y diplomáticas, se realizó el colocado de la piedra fundamental para la construcción de la carretera que unirá los tramos Okinawa II y Okinawa III, una obra considerada clave para la integración y el desarrollo productivo del norte cruceño.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, encabezó el acto junto al embajador de Japón en Bolivia, Shigeharu Orihara, y representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), institución que financia gran parte del proyecto.

El tramo tendrá una longitud de 11,48 kilómetros y beneficiará directamente a los municipios de Warnes, Montero y Cotoca, zonas reconocidas por su alta producción agrícola e industrial. La obra contará con una inversión de Bs 20 millones por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y Bs 60 millones financiados por el Gobierno de Japón a través del JICA.

Durante su intervención, el gobernador Camacho destacó que el proyecto representa el cumplimiento de una demanda histórica de la región.

“Hoy por fin se hace realidad, poniendo la piedra fundamental conjuntamente con el embajador de Japón y el representante del JICA en Bolivia, para poder hacer realidad la conexión entre Okinawa II y Okinawa III”, afirmó.

La autoridad departamental remarcó que la nueva vía mejorará las condiciones del sistema productivo, reducirá costos logísticos y facilitará el transporte de alimentos hacia distintos mercados del país.

“Esta carretera permitirá conectar con Santa Cruz, Cotoca y Warnes. El sistema productivo va a tener mejores condiciones, abaratar costos y poder llevar la canasta familiar a todo el país, desde una zona que es tan productiva”, agregó.

Por su parte, el embajador japonés Shigeharu Orihara calificó la obra como una iniciativa largamente esperada y de gran valor estratégico para el desarrollo regional.

“Esta carretera simboliza integración, oportunidad y desarrollo compartido”, expresó el diplomático, destacando la importancia de la cooperación entre Bolivia y Japón.

Las autoridades señalaron que la construcción de esta carretera no solo mejorará la conectividad, sino que también impulsará el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento de Santa Cruz.

