Mauricio Pinilla, bicampeón de América con Chile, revela que tiene cáncer de piel

El exdelantero chileno contó que el diagnóstico llegó tras una serie de exámenes médicos y aseguró que ya inició tratamiento, aunque admitió que ha sido un proceso difícil tanto física como emocionalmente.

Martin Suarez Vargas

11/02/2026 12:45

Mauricio Pinilla, exjugador de la selección chilena de fútbol. Foto: Internet.
Mauricio Pinilla atraviesa un delicado momento de salud. El exdelantero chileno, bicampeón de América con la selección de Chile, confirmó que fue diagnosticado con cáncer de piel y que ya comenzó un tratamiento para enfrentarlo.

El exfutbolista entregó la información durante una entrevista en Radio La Metro, donde explicó que el diagnóstico llegó tras una serie de exámenes médicos realizados por manchas que aparecieron en su piel, situación que lo llevó incluso a estar internado en una clínica.

Pinilla detalló que el procedimiento médico que seguirá consiste en eliminar las lesiones detectadas y que, según le indicaron los especialistas, el problema debería resolverse en un plazo relativamente corto.

Además, confesó que este periodo ha sido complejo tanto física como emocionalmente, debido a episodios de fiebre, defensas bajas y crisis de angustia, por lo que también se encuentra bajo seguimiento profesional.

