El fiscal Julio César Parra informó que, tras varios allanamientos, se logró identificar al responsable de realizar los trámites de exportación del cargamento de madera impregnada con droga, descubierto recientemente en Chile y cuyo destino final era España.

Parra explicó que la identificación fue posible gracias a la documentación encontrada durante los operativos, la cual permitió dar con la persona encargada de la exportación del contenedor.

Foto: directemar

“En uno de los allanamientos encontramos a la persona responsable de la exportación. Fue citada a declarar en calidad de testigo y, tras su audiencia, quedó aprehendida. Hoy será presentada ante un juez cautelar para que se defina su situación jurídica”, señaló el fiscal.

La autoridad del Ministerio Público agregó que los operativos continúan tanto en la capital cruceña como en las provincias del departamento, y no se descarta que en las próximas horas se convoque a más personas que se encuentran bajo investigación.

“Además, vamos a citar a varias empresas relacionadas con el cargamento ilícito”, precisó.

El caso se remonta al lunes 22 de diciembre, cuando la Policía Marítima de la Armada de Chile reportó el hallazgo de aproximadamente 700 kilos de clorhidrato de cocaína impregnados en 19,5 toneladas de madera. El cargamento, proveniente de Bolivia, tenía como destino final España.

Mira la programación en Red Uno Play