El petróleo brent sube cerca de 4 % y supera los 84 dólares por tensiones en Oriente Medio

El petróleo brent mantiene su escalada y en la apertura de este jueves se revaloriza un 4 %, hasta los 84,61 dólares, en su cuarta sesión consecutiva al alza tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7.00 horas (6.00 GMT), el precio del crudo brent se dispara el 3,98 %, hasta los 84,62 dólares.

En la víspera, el brent subió con menos intensidad que en las dos sesiones previas y finalmente, cerró sin cambios, en 81,40 dólares, con el mercado pendiente de la evolución de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y su posible impacto en el suministro de crudo en el Estrecho de Ormuz.

El martes, el brent avanzó el 4,71 %, aunque llegó a superar los 85 dólares por barril (niveles no vistos desde julio de 2024), y el pasado lunes se disparó el 7,26 %.

Estrecho de Ormuz

El petróleo llegó a apreciarse durante la madrugada de ese lunes más de un 13 % en su primera reacción al ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán, que en represalia ha extendido el conflicto por gran parte de los países de Oriente Medio.

Ante el miedo despertado por el posible impacto en el suministro de crudo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su Gobierno ofrecerá seguros de riesgo político «a un precio razonable» a las navieras para cruzar el estrecho de Ormuz, por el que circula el 20 % del crudo mundial.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó a establecer ayer tiempos concretos para garantizar la navegación en el paso y dijo que la Marina estadounidense escoltará a los petroleros en Ormuz «cuando fuera necesario».

A esta hora, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), también sube el 3,95 %, hasta los 77,61 dólares antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Mira la programación en Red Uno Play