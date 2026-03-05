Ministerio Público investiga muestras de tojorí y agua de canela para identificar el tóxico usado en Sacaba

La investigación sobre la muerte de los cinco hermanos y su madre en el municipio de Sacaba avanza hacia la etapa de análisis científico. El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que, si bien se ha confirmado que los menores fallecieron por la ingesta de sustancias químicas, aún resta determinar con precisión técnica de qué compuesto se trata.

Durante el procesamiento de la escena del hecho, peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) secuestraron vasos que contenían restos de tojorí y agua de canela. Las autoridades presumen que estas bebidas fueron utilizadas para mezclar la sustancia tóxica antes de ser administrada a los pequeños. "Se ha procedido al secuestro de estas muestras para una valoración técnico-científica que nos ayudará a esclarecer la naturaleza de la sustancia ingerida", explicó Tejerina.

Hallazgos fisiológicos y peritajes

El informe preliminar de la fiscalía señala que los rasgos fisiológicos observados en los cuerpos de los menores —específicamente la presencia de espuma en la cavidad bucal— coinciden con cuadros típicos de envenenamiento por agentes químicos. Estos elementos son parte fundamental del cuaderno de investigaciones que busca reconstruir cronológicamente cómo se produjo el deceso de la familia Mollo.

Situación jurídica del padre

Respecto a la situación de David Mollo Berríos, padre de los niños y quien realizó el hallazgo, el fiscal Tejerina aclaró que ya se ha recepcionado su declaración informativa. Tras el contraste inicial de los datos, el Ministerio Público determinó que el hombre continúe el proceso en libertad, ya que hasta el momento no existen elementos de convicción que lo incriminen en el hecho.

No obstante, la fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de investigación. "No se descarta ninguna acción que tienda a esclarecer los hechos en cuanto a las personas que estuvieran vinculadas de alguna forma al círculo familiar", añadió el fiscal, subrayando que la investigación apenas cuenta con horas de apertura y depende en gran medida de los resultados que arroje el IDIF en los próximos días.

Mira la programación en Red Uno Play