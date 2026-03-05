Niña de 8 años pide no ser separada de su abuela paterna

Un caso familiar ha generado preocupación en La Paz luego de que una niña de 8 años se negara a dejar la casa donde vive con su abuela y su padre para ir con su madre, quien ahora reclama la custodia legal.

Según el testimonio de la abuela, Graciela, la menor fue dejada por su madre cuando tenía apenas dos años y desde entonces fue criada por su padre y su abuela paterna. Aunque la madre habría aparecido en algunas ocasiones durante estos años, la niña no estaría acostumbrada a convivir con ella.

La familia señala que actualmente existe una orden judicial que dispone la entrega de la menor a su madre, situación que ha generado angustia en la niña, quien asegura que no quiere irse con ella.

De acuerdo con el relato de la abuela, la menor incluso se aferró a la puerta de su casa cuando se intentó concretar la entrega y en otra ocasión escapó corriendo hasta una calle cercana para evitar ir con su madre. Posteriormente, fue encontrada por un vecino y llevada a la Defensoría de la Niñez.

La familia sostiene que la niña ha manifestado en reiteradas ocasiones que desea permanecer con su abuela y su padre, con quienes ha vivido la mayor parte de su vida.

Ante la denuncia, el director de la Defensoría de la Niñez anunció que se realizará un seguimiento al caso y que se prevé una reunión con la abuela para analizar la situación y evaluar las medidas necesarias.

Mira la programación en Red Uno Play