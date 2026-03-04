Último momento: Se levanta el bloqueo en Abapó y se normaliza la ruta al sur

Tras una intensa jornada de protesta, se acaba de levantar oficialmente el bloqueo en la zona de Abapó, permitiendo nuevamente el flujo vehicular hacia el Chaco y Argentina. Los movilizados advertían que la medida tenía carácter indefinido hasta que representantes de la ANH o YPFB se presenten en el lugar para negociar.

El pliego petitorio se centraba en la optimización del servicio de combustible, exigiendo que dos estaciones locales operen las 24 horas del día. Asimismo, los choferes demandaban el relevo inmediato del personal de los surtidores y del efectivo policial encargado de la custodia en dichas instalaciones.En cuanto a la infraestructura, el sector reclamaba la refacción urgente de los ingresos a las estaciones de servicio y un mantenimiento riguroso de las áreas sanitarias. Otra exigencia técnica clave fue el incremento de la presión en las bombas de Gas Natural Vehicular (GNV) para agilizar la carga a las unidades.

Con la ruta completamente habilitada, la normalidad retorna paulatinamente a uno de los ejes viales más importantes de Santa Cruz. El sector transporte permanece en estado de apronte para verificar que los acuerdos pactados se cumplan a corto plazo.

