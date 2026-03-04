Incorporación de aditivos genera filas en surtidores cruceños, según conductores

En algunos surtidores de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se registraron filas de vehículos durante la jornada, situación que fue atribuida por usuarios a la incorporación de nuevos aditivos en la gasolina.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió ayer martes un comunicado en el que informó a la población que podría registrarse una leve demora en el despacho de gasolina en la capital cruceña.

Según la empresa, el retraso responde al proceso de preparación e incorporación de nuevos aditivos en la gasolina, medida que forma parte de un plan de modernización del sistema nacional de combustibles. YPFB explicó que esta incorporación se realiza por primera vez en Bolivia y que se trata de aditivos especializados utilizados a nivel internacional para mejorar la calidad del combustible, proteger los motores y generar mayores beneficios para los consumidores y el parque automotor del país.

Este miércoles, en estaciones de servicio, los usuarios manifestaron que no perciben una escasez como tal, sino una reacción anticipada de la población ante el anuncio.

“No hay escasez, lo que pasa es que la gente se alborota. Como vieron que hay nueva gasolina con aditivos y productos nuevos, la gente se aglomera y hace colas largas. Supuestamente dice que por preparación de los aditivos va a tardar un poco en Santa Cruz”, señaló un ciudadano.

Otro vecino afirmó que el abastecimiento se mantiene, aunque recomendó estar atentos. “Ya a punto de cargar, ya hay normal, sino que hay que estar pendiente. Cuando no hay gasolina, tenemos que estar atentos acá nomás”, comentó.

Entre los conductores que aguardaban en fila también se encontraba un motociclista, quien expresó su preocupación por no quedarse sin combustible debido a sus actividades laborales. “Estoy casi al límite. Para trabajar me muevo a todos lados y requiero estar fuleado. Escuché que le están colocando un aditivo y por eso trato de cargar en otros surtidores, pero hasta ahí llega mi conocimiento”, indicó.

Otros usuarios coincidieron en que las filas avanzaban lentamente. “Está avanzando más bien, pero de a poco. Ahora queremos que se mejore esa gasolina”, manifestó uno de ellos. Otro relató su sorpresa: “Fui esta mañana a cargar y me encontré con la fila. Sabía que iban a llegar los aditivos el martes, pero no sabía si iban a retrasar los combustibles”.

Pese a la incertidumbre inicial, la estatal aseguró que el suministro está garantizado y que las demoras serían temporales mientras se completa la incorporación de los nuevos componentes al combustible.

