Rodrigo Paz se reúne con empresarios y plantea un giro: ingresar al “Estado facilitador”

En un encuentro con empresarios privados en Sucre, el mandatario defendió la necesidad de transformar el rol del Estado para impulsar emprendimientos, ampliar el acceso a créditos y fortalecer la infraestructura productiva del país.
04/03/2026 15:56
El presidente Rodrigo Paz se reunió con empresarios privados en Sucre, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un “Estado facilitador” que impulse a los emprendedores y fortalezca a los sectores productivos de Bolivia.
Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de generar condiciones reales para la inversión y el crecimiento económico, señalando oportunidades vinculadas al acceso a créditos, el desarrollo de proyectos productivos y la mejora de la infraestructura estratégica.
Entre los temas abordados también mencionó la necesidad de fortalecer las carreteras y las conexiones aéreas, consideradas claves para dinamizar la economía y ampliar los mercados para los productores.
En ese contexto, Paz insistió en dejar atrás lo que denominó el “Estado tranca”, al que atribuyó trabas burocráticas y limitaciones para quienes buscan emprender o invertir.
“El país necesita un Estado que facilite y acompañe, no que ponga obstáculos”, afirmó, al subrayar que el objetivo es crear un entorno que promueva mayor competitividad, innovación y desarrollo productivo.
