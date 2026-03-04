Rodrigo Paz se reúne con empresarios y plantea un giro: ingresar al “Estado facilitador”

El presidente Rodrigo Paz se reunió con empresarios privados en Sucre, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un “Estado facilitador” que impulse a los emprendedores y fortalezca a los sectores productivos de Bolivia.

Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de generar condiciones reales para la inversión y el crecimiento económico, señalando oportunidades vinculadas al acceso a créditos, el desarrollo de proyectos productivos y la mejora de la infraestructura estratégica.

Entre los temas abordados también mencionó la necesidad de fortalecer las carreteras y las conexiones aéreas, consideradas claves para dinamizar la economía y ampliar los mercados para los productores.

En ese contexto, Paz insistió en dejar atrás lo que denominó el “Estado tranca”, al que atribuyó trabas burocráticas y limitaciones para quienes buscan emprender o invertir.

“El país necesita un Estado que facilite y acompañe, no que ponga obstáculos”, afirmó, al subrayar que el objetivo es crear un entorno que promueva mayor competitividad, innovación y desarrollo productivo.

