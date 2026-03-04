TEMAS DE HOY:
Economía

Rodrigo Paz se reúne con empresarios y plantea un giro: ingresar al “Estado facilitador”

En un encuentro con empresarios privados en Sucre, el mandatario defendió la necesidad de transformar el rol del Estado para impulsar emprendimientos, ampliar el acceso a créditos y fortalecer la infraestructura productiva del país.

Silvia Sanchez

04/03/2026 15:56

Rodrigo Paz se reúne con empresarios y plantea un giro: pasar del al “Estado facilitador”. Imagen archivo Presidencia.
Chuquisaca, Bolivia

El presidente Rodrigo Paz se reunió con empresarios privados en Sucre, donde planteó la necesidad de avanzar hacia un “Estado facilitador” que impulse a los emprendedores y fortalezca a los sectores productivos de Bolivia.

Durante el encuentro, el mandatario destacó la importancia de generar condiciones reales para la inversión y el crecimiento económico, señalando oportunidades vinculadas al acceso a créditos, el desarrollo de proyectos productivos y la mejora de la infraestructura estratégica.

Entre los temas abordados también mencionó la necesidad de fortalecer las carreteras y las conexiones aéreas, consideradas claves para dinamizar la economía y ampliar los mercados para los productores.

En ese contexto, Paz insistió en dejar atrás lo que denominó el “Estado tranca”, al que atribuyó trabas burocráticas y limitaciones para quienes buscan emprender o invertir.

“El país necesita un Estado que facilite y acompañe, no que ponga obstáculos”, afirmó, al subrayar que el objetivo es crear un entorno que promueva mayor competitividad, innovación y desarrollo productivo.

