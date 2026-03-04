¿Tienes un billete de la Serie B? Estas son las apps para comprobar su validez

El Banco Central y desarrolladores independientes habilitaron aplicaciones móviles, verificadores web y un chatbot para revisar la validez de los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50.
Tras el accidente aéreo ocurrido el viernes pasado en El Alto y la decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de inhabilitar la circulación de billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B que eran transportados en un avión Hércules C-130, se habilitaron al menos seis herramientas digitales para verificar la legalidad de estos cortes.
Aplicación oficial del BCB
El martes, el BCB activó la aplicación “Billetes de Bolivia”, que permite verificar la legalidad de los billetes sin necesidad de conexión a internet. Está disponible de manera gratuita en:
Google Play Store
Apple App Store
Asimismo, desde el sábado está habilitado el verificador a través del portal oficial del BCB, donde el usuario debe:
Seleccionar el corte del billete (Bs 10, Bs 20 o Bs 50).
Introducir el número de serie (ubicado en la parte superior derecha o inferior izquierda).
Completar la verificación “anti-robots”.
Hacer clic en “Verificar” para recibir el mensaje de “No observado”, si corresponde.
Iniciativas ciudadanas y privadas
Además de la herramienta oficial, surgieron iniciativas independientes:
Billete Scan
Desarrollada por Cristian Romero y David Aruquipa Choque, permite escanear el número de serie del billete y verificar su validez en segundos mediante la cámara del celular.
Valida tu billete
Creada por Leandro Colque, ofrece una herramienta gratuita para comprobar qué billetes están vigentes. La aplicación se difunde a través de su cuenta en TikTok.
Bolivia Verifica (BCP)
El Banco de Crédito BCP habilitó un chatbot en WhatsApp.
Al escribir al número +59122114141, el sistema redirige al usuario al contacto “Olivia”, que solicita una fotografía clara del billete para confirmar su validez.
Muy Waso
El portal digital Muy Waso también lanzó un verificador web. El proceso incluye:
Seleccionar el valor del billete.
Confirmar que sea Serie B.
Ingresar manualmente el número de serie o escanearlo con la cámara.
Billetes legales siguen circulando
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los billetes de la Serie B obtenidos de manera legal circulan con normalidad desde el lunes.
Las autoridades recomiendan utilizar únicamente plataformas oficiales o verificadores confiables para evitar desinformación y garantizar la seguridad en las transacciones.
CON INFORMACIÓN DE ABI
