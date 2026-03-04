¿Cuánto subirán las rentas del Senasir? Conoce los detalles del Decreto 5561

El presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5561, que establece un incremento del 18,12% para las rentas del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) correspondiente a la gestión 2026.

La medida alcanza a más de 68.000 jubilados y derechohabientes del sistema antiguo a nivel nacional. El ajuste fue calculado conforme a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, que registró una variación exacta de 18,12336%.

¿Cómo se aplicará el incremento?

El decreto dispone que el aumento sea distribuido de manera inversamente proporcional, estableciendo un monto máximo de renta fijado en Bs 7.974,54.

Esto significa que quienes perciben montos más bajos recibirán un incremento mayor en términos absolutos, mientras que el ajuste disminuye progresivamente hasta alcanzar el tope establecido.

Por ejemplo:

Una persona que percibe Bs 3.991,33 obtendrá un aumento aproximado de Bs 752,29 .

Jubilados que reciben entre Bs 6.733,80 y Bs 7.974,54 accederán a un incremento de Bs 283,03.

Según datos oficiales, el 82,7% de los beneficiarios —más de 56.000 personas— recibirá un aumento superior a Bs 700.

Pago retroactivo y fecha de desembolso

La norma establece que los montos correspondientes a enero, febrero y marzo serán incluidos en la planilla de marzo.

El pago se hará efectivo el 1 de abril de 2026, incluyendo el retroactivo desde enero.

Las rentas beneficiadas comprenden:

Vejez

Invalidez

Muerte

Riesgo profesional

Derechohabientes

¿A quiénes agrupa el Senasir?

El Senasir administra las rentas de trabajadores que realizaron aportes al sistema de reparto hasta abril de 1997. Posteriormente, el esquema fue reemplazado por el régimen de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, desde 2025, opera la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Con esta disposición, el Ejecutivo actualiza las rentas del sistema antiguo conforme al comportamiento de la UFV y al marco normativo vigente para la gestión 2026.

Mira la programación en Red Uno Play