Gobierno incrementa la renta a jubilados del Senasir en un 18,12%

Este martes 3 de marzo, el presidente Rodrigo Paz Pereira emitió el decreto 5561 en el que dispone el incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para la gestión 2026.

“El presente Decreto Supremo (DS) tiene por objeto aprobar el incremento anual y distribución inversamente proporcional para las rentas en curso de pago del Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR, aplicable para la gestión 2026”, señala el artículo 1 del Decreto Supremo 5561.

El porcentaje de incremento responde a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), calculada entre el 31 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

El beneficio alcanzará a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo en todo el país.

Los pagos con el incremento incorporado en planilla se efectuarán a partir de abril, cuando los beneficiarios cobren la renta correspondiente a marzo. En ese mismo desembolso se incluirán los incrementos retroactivos de enero y febrero, debido a que la norma tiene carácter retroactivo.

“El retroactivo correspondiente a las rentas del mes de enero y febrero del presente año serán incluidos en la planilla del mes de marzo de 2026, que se efectivizará en abril de 2026”, refiere el decreto.

El Senasir agrupa a los aportantes hasta abril de 1997, antes de la implementación del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Posteriormente, en 2025, la administración de los recursos pasó a manos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Fuente: ABI.

