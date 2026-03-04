Gobierno presenta reglamento de la Ley 1680 para proteger a huérfanos por feminicidio

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización presentó este miércoles el reglamento de la Ley 1680, norma que establece la Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida.

“Se ha formado un equipo de trabajo con distintas organizaciones y fundaciones, con las cuales ya se ha logrado concluir el documento para plasmarlo y que, de una vez por todas, sea una realidad”, destacó la viceministra Jessica Echeverría.

¿Qué establece el reglamento?

La Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, estableció derechos y beneficios para niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad a causa de feminicidio.

Con el reglamento se definirá con claridad:

La ejecución de beneficios económicos.

La atención psicosocial especializada, con acompañamiento multidisciplinario y seguimiento continuo.

La coordinación interinstitucional entre entidades del Estado.

La protección del patrimonio y los derechos sucesorios, evitando el despojo de bienes.

La prioridad del derecho a vivir en familia y en entornos seguros.

Según las autoridades, el objetivo es responder de manera estructural, integral y sostenible ante estos casos, garantizando estabilidad y protección real a los menores afectados.

Datos preocupantes

De acuerdo con cifras del Ministerio Público, entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026 se registraron 17 feminicidios en el país: siete en La Paz, tres en Oruro, dos en Cochabamba, dos en Santa Cruz, uno en Beni, uno en Potosí y uno en Tarija.

En tanto, datos del Viceministerio señalan que hasta diciembre del año pasado se estimaba que en Bolivia al menos 961 niñas, niños y adolescentes quedaron huérfanos a causa de feminicidios.

Con la reglamentación de la Ley 1680, el Estado busca garantizar que estos menores reciban apoyo integral y que sus derechos sean protegidos de forma efectiva.

