Uno decide

Simulacro electoral: TED explica paso a paso cómo se votará el 22 de marzo

El presidente del TED, Marco Monasterio, explicó mediante un simulacro el procedimiento que deberán seguir jurados y votantes durante la jornada electoral.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/03/2026 10:29

TED inicia capacitación a jurados a 18 días de las subnacionales
Santa Cruz, Bolivia

A 18 días de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Marco Monasterio, informó que ya comenzó la capacitación a jurados electorales en provincias y que la próxima semana se realizará en la capital cruceña.

Durante un simulacro de la jornada electoral, Monasterio explicó cada etapa del proceso, desde la instalación de mesas hasta el cómputo final, destacando la importancia de que la ciudadanía conozca la dinámica del voto.

“Es importante que la gente pueda entender la dinámica para que el día de las elecciones le sea mucho más familiar todo lo que está pasando”, señaló.

Dos ánforas y dos papeletas

La autoridad detalló que en estas elecciones se utilizarán dos ánforas y dos papeletas:

  • Una departamental (color gris).

  • Una municipal (color marrón).

En la papeleta departamental se votará por gobernador y asambleístas (por territorio y por población), mientras que en la municipal se elegirá alcalde y concejales.

TED inicia capacitación a jurados a 18 días de las subnacionales

 

Monasterio explicó que el día de la votación, el notario electoral llegará a las 5:00 de la mañana para recibir la maleta electoral bajo custodia policial. A las 6:00 deberán presentarse los jurados con su cédula y memorando de designación para instalar la mesa.

“El control ciudadano para nosotros es muy importante, porque de ese depende también la transparencia de todo el proceso y los resultados al final de la elección”, enfatizó.

Como novedad, recordó que los ciudadanos extranjeros habilitados podrán votar únicamente en la elección municipal, recibiendo solo la papeleta color marrón.

Al cierre de la jornada, los jurados deberán realizar el escrutinio, llenar el acta electoral y enviarla al TED para el cómputo departamental. En total, son 53.772 jurados electorales y se espera recepcionar 8.962 actas.

Monasterio recomendó a los jurados llegar puntuales y cumplir su labor con responsabilidad. “Estamos eligiendo autoridades que van a gobernar nuestro departamento y nuestros municipios por los próximos cinco años”, manifestó.

Advirtió que el jurado que no asista deberá pagar una multa del 50% del salario mínimo nacional, mientras que los ciudadanos que no voten serán sancionados con el 20%, equivalente a 660 bolivianos.

El presidente del TED reiteró que el objetivo es garantizar un proceso transparente y fortalecer la confianza ciudadana en los resultados oficiales.

 

