Elecciones subnacionales 2026: TSE recibió más de 12 mil excusas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este martes que recibió más de 12 mil excusas presentadas por ciudadanos designados como jurados electorales en todo el país, en el marco de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo. Informó el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.

“Con relación a los jurados electorales, se han recibido más de 12 mil excusas de jurados, todavía no tenemos el reporte de cuántas han sido aceptadas y cuántas han sido rechazadas”, indicó. sostuvo el secretario de cámara.

Arteaga explicó que el proceso de análisis continúa y que al cierre de la tarde se dará a conocer el reporte oficial con el detalle de las excusas aceptadas y rechazadas.

Asimismo, recordó que para cada mesa de sufragio fueron sorteadas seis personas: tres jurados titulares y tres suplentes. En caso de ausencia de uno de los titulares, el suplente asumirá automáticamente la función para garantizar la instalación de la mesa electoral.

El TSE exhortó a los ciudadanos designados a asumir su responsabilidad y cumplir con su deber democrático durante la jornada electoral.

Debates de candidatos

En relación con los debates entre candidatos, el secretario de Cámara informó que aún se están definiendo las fechas. Está previsto un debate entre postulantes a alcaldes de ciudades capitales más El Alto, así como otro encuentro entre candidatos a gobernadores.

El Órgano Electoral señaló que en los próximos días se dará a conocer el cronograma oficial, como parte del calendario rumbo a las elecciones subnacionales.

