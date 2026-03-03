Bloqueo en la carretera a La Guardia en rechazo al ingreso de nueva línea de micro

Desde el mediodía de este martes, diez asociaciones de minibuses mantienen interrumpido el tránsito en el kilómetro 15 de la carretera hacia La Guardia en Santa Cruz. La medida de presión surge como protesta directa contra la autorización de nuevas líneas de micros que pretenden operar en las rutas controladas por estos gremios.

El escenario en el punto de bloqueo se ha tornado violento debido a enfrentamientos entre manifestantes y ciudadanos que intentan sortear el cerco por vías alternas. La acumulación de vehículos particulares y camiones de alto tonelaje crece con el paso de las horas, agravando la crisis en la zona.

La preocupación aumenta entre los transportistas varados, quienes reportan la presencia de personas enfermas y cargamentos de alimentos perecederos en riesgo de descomposición. Camiones repletos de frutas y verduras permanecen detenidos, mientras los conductores exigen una solución inmediata para evitar pérdidas económicas totales.

Actualmente, representantes de las asociaciones movilizadas mantienen una reunión con el Concejo Municipal de La Guardia que ya supera los 90 minutos de duración. El flujo vehicular y la estabilidad del sector dependen exclusivamente de los acuerdos que se alcancen en este diálogo.

