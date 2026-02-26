Jhon Mendoza propone una "reingeniería técnica" para Cochabamba y denuncia mercantilización en la política

En el espacio "Uno Decide", Jhon Mendoza, arquitecto y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), presentó los ejes centrales de su propuesta de gobierno bajo el eslogan "La Nueva Cochabamba". Mendoza, quien fue decano de la Facultad de Arquitectura y presidente del Colegio de Arquitectos, enfatizó que su postulación no nace de una ambición partidaria, sino de una respuesta técnica al "desorden estructural" que atraviesa la ciudad.

"No soy un político tradicional"

Mendoza inició su participación aclarando su perfil, definiéndose como un profesional con trayectoria en la academia y el sector empresarial que decide dar el salto a la gestión pública.

"Yo no soy político, yo soy técnico... hablo del no soy político tradicional. Yo soy un técnico político emergente porque nosotros queremos transformar la sociedad desde un punto de vista más del conocimiento", afirmó el candidato.

Asimismo, denunció que antes de consolidar su alianza con el FRI, recibió ofertas de otros frentes que pretendían condicionar su candidatura a cambio de beneficios económicos. "La política está muy mercantilizada. Cinco partidos me invitaron... cuando ya estábamos cerrando negociaciones, te pedían plata. $200,000 y me han dicho que es poco comparado con Santa Cruz", reveló, asegurando que optó por el FRI al no recibir este tipo de exigencias.

Propuestas: Descentralización y la "Secretaría del Sur"

Uno de los puntos más críticos de su plan es la división administrativa de la ciudad. Mendoza propone la creación de una Secretaría de la Zona Sur, que funcionaría como una "macro representación" de la alcaldía para atender al 52% de la población que reside en esa área.

"El edificio municipal es una estupidez. Tú no puedes tener una alcaldía desde un piso 18 y mirar la ciudad y decir 'estoy cerca de la zona sur'. Tenemos que descentralizar la alcaldía", señaló con dureza.

Esta secretaría contaría con sus propias unidades de Obras Públicas, Planificación, Catastro y Desarrollo Humano, con el fin de agilizar trámites y consolidar el derecho propietario, un tema que Mendoza ya impulsó anteriormente con el programa "Mi Plano".

Mercados y Transporte: Hacia un ordenamiento moderno

En cuanto al comercio informal, Mendoza propone sustituir el sistema de intendencia centralizado por intendentes por mercado, buscando una relación más directa y menos coercitiva. Su plan incluye otorgar derecho propietario parcial a través de concesiones: "Si tú entras pagando, vas a tener que después robarle al pueblo... las concesiones van a ser para la gente, para los comerciantes que quieran mejorar su mercado".

Respecto al transporte, el candidato descartó la implementación inmediata de sistemas masivos como el "Llajtabus" para priorizar la dignificación del trabajador actual y el ordenamiento de paradas.

Paradas Dignas: Espacios con servicios básicos (baños y duchas) para los conductores.

Red de paradas fijas: Establecer puntos de abordaje cada 500 metros para educar tanto al usuario como al transportista.

Medio Ambiente e Industrialización de la Basura

Mendoza calificó la situación ambiental de Cochabamba como "dramática", señalando el estado de la Laguna Alalay y el Río Rocha. Su propuesta estrella en este sector es la revisión total del contrato de basura para atraer inversión extranjera.

"Existen empresas internacionales que quieren invertir en Cochabamba para una planta industrializada de la basura... empresas de Singapur, de China, de Suecia y de Alemania quieren invertir para darnos dinero en vez de que nosotros paguemos por la basura", explicó.

El candidato concluyó haciendo un llamado a la renovación basada en el conocimiento técnico, pidiendo a la ciudadanía "creer en sus profesionales" para enfrentar los problemas de la mancha urbana, el transporte y la contaminación que, según su análisis, no han sido resueltos en las últimas dos décadas.

