Experiencia y técnica: Las mentes maestras detrás de "La Gran Batalla: Duelo de Voces"

La espera terminó. El próximo lunes 2 de marzo a las 20:45 horas, llega a la pantalla de Red Uno el esperado estreno de “La Gran Batalla: Duelo de Voces”, un programa que promete cambiar la forma en que se vive la música en Bolivia.

Con un casting nacional de miles de aspirantes, el show busca descubrir a la mejor voz del país, potenciando no solo la técnica, sino también la interpretación y la puesta en escena.

Sobre su rol en el jurado, Alenir Echeverría, vocal coach y cantante, confesó: “Estoy muy ansiosa porque estoy en el programa que me gusta. Poder encontrar la mejor voz y la mejor puesta en escena es lo más importante para mí. No se trata solo de cantar, sino de interpretar. Que a través de lo que canten yo pueda emocionarme y sentir la magia de su talento”.

Por su parte, Diego Ríos, cantante y compositor argentino, quien se integrará oficialmente desde el 2 de marzo, destacó la relevancia del programa: “Es un proyecto increíble porque permite que los participantes crezcan en lo vocal y en lo artístico, y también les da una oportunidad de mostrar su potencial frente a todo el país”.

Tito Larenti, productor musical y mánager de artistas internacionales, enfatizó la exigencia que tendrá como jurado: “No todos nacieron para cantar, pero todos quieren intentarlo. Voy a dar devoluciones desde mi experiencia artística y comercial, y lo que no cambia es que convencerme va a estar difícil. La idea es potenciar el talento de manera integral”.

El vocalista Marco Veizaga destacó el enfoque del programa en el intérprete completo: “Lo que buscamos no son solo voces trabajadas, sino personas mágicas que logren transmitir energía y emoción. Muchas veces un participante cree que su estilo es uno, pero puede sorprendernos en otro género. La gran tarea de los mentores y productores será direccionarlos para que saquen su máximo potencial”.

A diferencia de otros programas, la primera fase será un casting en vivo, donde los preseleccionados competirán frente al jurado desde el primer día. Esto garantiza adrenalina, emociones a flor de piel y una oportunidad única para que los concursantes demuestren su verdadero talento.

Con una producción de primera línea, ensayos de varias horas y un equipo comprometido, los jurados aseguraron que el programa promete ser un espectáculo que marcará un antes y un después en la televisión musical boliviana.

