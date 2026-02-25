TEMAS DE HOY:
Programa

Red Uno estrena “La Gran Batalla: Duelo de Voces” este 2 de marzo

El nuevo programa de Red Uno apuesta por un formato innovador que dará paso a nuevas voces y talentos emergentes en el país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/02/2026 21:37

Bolivia

La Red Uno presentará este 2 de marzo el estreno de su nuevo programa La Gran Batalla: Duelo de Voces, un formato que promete revolucionar la industria musical en Bolivia.

A diferencia de propuestas anteriores centradas en imitaciones, lip sync o freestyle, esta nueva versión apuesta por algo distinto: descubrir y lanzar nuevos artistas al mercado nacional. El objetivo es brindar una plataforma real para talentos emergentes que buscan abrirse paso en la escena musical.

Según la promoción oficial, el programa no irá “por lo más sencillo”, sino que ofrecerá una competencia auténtica entre voces, con el desafío de conquistar al público y consolidarse como nuevas figuras de la música boliviana.

No te pierdas el gran estreno el lunes 2 de marzo a las 20:45, solo por Red Uno.

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

