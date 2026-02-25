Especialista explica cómo prevenir y tratar la mastitis en mujeres lactantes

La mastitis es una inflamación de la mama que afecta principalmente a mujeres que están dando de lactar, especialmente durante las primeras semanas después del nacimiento del bebé.

El ginecólogo obstetra, doctor Pedro Sevilla, explicó que esta condición puede presentarse entre las dos y tres semanas posteriores al parto y requiere atención oportuna para evitar complicaciones.

“El proceso inflamatorio se produce generalmente por un mal agarre del bebé al pecho o por pequeñas grietas en el pezón que permiten el ingreso de bacterias como el estafilococo aureus”, detalló el especialista.

Esta bacteria puede ingresar a través de lesiones en el pezón y contaminar los conductos galactóforos, generando dolor, enrojecimiento, hinchazón y calor en la mama afectada.

El médico aclaró una de las dudas más frecuentes entre las madres: “Sí se debe continuar con la lactancia, incluso del pecho afectado. No le va a pasar nada al bebé; al contrario, vaciar la mama es parte fundamental del tratamiento”.

Explicó que lo más importante en las primeras 24 a 48 horas es drenar la leche acumulada mediante la succión del bebé, el uso de extractor o incluso extracción manual.

En cuanto al manejo del dolor, recomendó aplicar compresas frías para aliviar la inflamación y calor local antes de la extracción para facilitar la salida de la leche.

Asimismo, advirtió que la automedicación no es recomendable. “Si la inflamación no mejora y aumenta el dolor o el enrojecimiento, es necesario acudir al médico para iniciar antibióticos compatibles con la lactancia”, señaló.

De no tratarse adecuadamente, la mastitis puede evolucionar a un absceso mamario, lo que implica una intervención quirúrgica para drenar la infección. “La producción de leche continúa, pero debemos evitar llegar a ese punto”, enfatizó.

Finalmente, el especialista recomendó a las madres extraerse leche cada dos horas si retornan a sus actividades laborales, a fin de evitar la congestión mamaria. También sugirió mantener una adecuada higiene, revisar diariamente los senos y utilizar cremas con caléndula para prevenir grietas.

