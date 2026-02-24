TEMAS DE HOY:
Vuelve el tren a la Chiquitania: Levantan bloqueo tras acuerdo por el servicio de pasajeros

El Comité Cívico de Roboré confirma que la ruta Santa Cruz – Puerto Quijarro contará con tres vagones para 180 personas.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 22:41

La medida de presión se levantó durante la noche.
Santa Cruz

Luego de jornadas de protesta, los comunarios de la región chiquitana procedieron a retirar las troncas que obstruían las líneas férreas hacia el este del departamento. La medida de presión finalizó tras consolidarse un acuerdo que garantiza el retorno del servicio de transporte para los habitantes de la zona.

El presidente del Comité Cívico de Roboré celebró el resultado de la movilización, calificándola como un éxito para las comunidades locales.

"Tenemos buenas noticias para Roboré, la región y todas sus comunidades; la lucha encarada para exigir la restitución del tren de pasajeros en la ruta Santa Cruz – Puerto Quijarro ha sido escuchada", afirmó el líder cívico.

Según el detalle técnico del acuerdo, el servicio será restablecido mediante una maquinaria que remolcará dos vagones de carga y tres vagones con capacidad para 180 pasajeros. "Es un logro", sentenció el representante, destacando que uno de los compartimentos contará con equipo eléctrico para optimizar el traslado.

