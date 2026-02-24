YPFB avanza en la revisión del primer proceso 2026 para la provisión de crudo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que se encuentra revisando la documentación presentada por la empresa Trafigura PTE LTD, adjudicataria del primer proceso 2026 para la provisión de crudo y condensado, y aclaró que la firma del contrato se concretará solo si toda la información cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos.

De acuerdo con la estatal petrolera, el proceso continúa en curso y actualmente se verifica la documentación digital, las garantías y los respaldos legales exigidos. En caso de no existir observaciones, se procederá a la firma del contrato correspondiente al proceso PAC 5096.

YPFB enfatizó que la compra de crudo se realiza sin sobreprecio y bajo un marco normativo vigente que, según la empresa, se cumple de manera estricta en todas las etapas de contratación.

El proceso forma parte del Programa Anual de Contrataciones 2026 (PAC) y se ajusta a lo definido en el PRODE, instancia técnica interinstitucional encargada de programar la oferta y la demanda de hidrocarburos.

Según el comunicado de la estatal petrolera, Trafigura presento propuestas con dos puntos de entrega: DAP Estación Pocitos (Yacuiba) y DAP Terminal Arica (buque). También participaron Novum Energy Trading Corp y Vitol Energía Américas S.A., ambas con ofertas en el punto de entrega DAP Terminal Arica.

Tras la evaluación técnica y económica, el Comité de Selección emitió su informe el 13 de enero, y posteriormente, el 30 de enero de 2026, YPFB adjudicó el proceso a Trafigura PTE LTD con los ítems 1 y 2, al presentar los precios más bajos.

Finalmente, la estatal reafirmó su compromiso con una administración transparente, eficiente y con control social, asegurando que todos sus procesos de contratación permiten un seguimiento abierto y verificable.

