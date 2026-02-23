TEMAS DE HOY:
Feminicidio Hombre apuñalado Felcn

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 23 de febrero en Bolivia

Tras iniciar la mañana por encima de los Bs 9.08, las cotizaciones en los principales portales de monitoreo muestran un descenso al finalizar el 23 de febrero.

Milen Saavedra

23/02/2026 18:45

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este lunes 23 de febrero en Bolivia. Imagen de benscripps en Pixabay
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registró este lunes 23 de febrero una jornada de fluctuaciones con una leve tendencia a la baja hacia el cierre de la noche. Según el reporte de los portales especializados en el seguimiento de la divisa, la moneda extranjera perdió algunos centavos en comparación con las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con el sitio dolarboliviahoy.com, la jornada cerró con el dólar a Bs 9.04 para la venta y Bs 9.03 para la compra. Este comportamiento muestra un descenso respecto a las 6:00 a.m., cuando la divisa se situaba en Bs 9.09 para la compra y Bs 9.05 para la venta. Al mediodía, el precio de venta se mantuvo estable en Bs 9.04, mientras que la compra se ubicó en Bs 9.06.

Reporte del sitio dolarboliviahoy.com.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, reportó al cierre de este lunes una cotización de Bs 9.05 para la compra y Bs 9.03 para la venta. Esta plataforma también reflejó la caída desde la apertura, cuando el dólar se cotizaba en Bs 9.08 (compra) y Bs 9.05 (venta).

Reporte del portal bolivianblue.net.

Así, el comportamiento promedio observado durante el día devela que en la mañana la divisa inició con niveles máximos de entre Bs 9.08 y Bs 9.09 para la compra; a mediodía se registró una estabilización cercana a los Bs 9.05 y Bs 9.07. En la noche el mercado paralelo ajustó sus cifras hacia los Bs 9.03 y Bs 9.05.

A pesar de estas variaciones en el mercado informal, el tipo de cambio oficial administrado por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene sin cambios en Bs 6.86 para la compra y Bs 6.96 para la venta.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD