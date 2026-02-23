Despedida en casa: La Verde jugará en el Tahuichi previo al repechaje

Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, confirmó que la selección nacional disputará un partido amistoso en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, como preparación previa al duelo decisivo de la repesca.

El titular federativo señaló este lunes que el combinado nacional sostendrá este compromiso antes de viajar a Monterrey, donde enfrentará a Selección de fútbol de Surinam en el partido de repechaje.

Costa precisó que el nombre del rival para el amistoso en el Tahuichi será anunciado este martes. El encuentro servirá como despedida oficial de La Verde ante su hinchada antes de encarar el trascendental desafío internacional.

"La selección boliviana de fútbol va tener un partido amistoso previo al repechaje el 15 de marzo", dijo Fernando Costa en conferencia de prensa.

"El nombre del rival de la Verde se dará a conocer este martes y será un oponente de alto nivel", aseguró el mandamás de la Federación.

Una de las grandes novedades que anunció el presidente de la Federación es que el partido se disputará a las 18:00, lo que representará una gran oportunidad para estrenar la nueva iluminación del coloso cruceño, el estadio Tahuichi.

