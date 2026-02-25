“Existe riesgo de fuga": Fiscalía pedirá 180 días de detención preventiva para Jhonny Fernández

La fiscal especializada en delitos de corrupción, Milenka Roda, encabezó la aprehensión del alcalde Johnny Fernández, luego de que éste se presentara voluntariamente a declarar por presuntas irregularidades en obras de pavimentación denunciadas como “fantasma”.

Durante la diligencia, Fernández se descompensó y recibió asistencia médica en el lugar, mientras la fiscal dejó claro que la medida se tomó siguiendo estrictamente los procedimientos legales.

“Para emitir la orden de aprehensión concurren dos requisitos: elementos que demuestran la existencia del hecho denunciado y riesgos procesales de fuga y obstaculización”, señaló Roda.

La investigación se centra en irregularidades detectadas en 16 obras de pavimentación de la ciudad, denunciadas inicialmente por el exconcejal Manuel Saavedra y respaldadas por un informe de la Contraloría.

La fiscal detalló: “Hemos podido realizar la inspección técnico-ocular de cuatro obras, donde se observaron irregularidades como postes de CRE dentro de la calzada, que no cumplen con las normas urbanísticas”. Estas observaciones constituyen los elementos que respaldan la denuncia contra Fernández y otros funcionarios.

Roda enfatizó que la aprehensión también se justifica por la obstaculización de la investigación. “Todavía no tenemos conocimiento pleno sobre cuáles obras han sido canceladas completamente y cuáles están pendientes de pago. La documentación requerida no fue remitida en su totalidad, lo que constituye un riesgo procesal”, señaló.

El caso ha recibido adhesión de distintas dependencias del municipio, así como de concejales y diputados, lo que la fiscal considera un respaldo institucional.

La fiscal anunció que la imputación formal se presentará en las próximas 24 horas y que se solicitará la detención preventiva de Fernández por 180 días, mientras se realizan pericias de auditoría forense e ingeniería civil sobre las obras denunciadas

“El Ministerio Público está actuando de manera objetiva bajo los márgenes de la legalidad y en cumplimiento del mandato del Fiscal General”, concluyó Milenka Roda, reafirmando su liderazgo en el caso y el compromiso de la institución con la transparencia.

