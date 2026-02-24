Orden de aprehensión contra Jhonny Fernández por el caso 'pavimento'

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra Jhonny Fernández, la cual se conoció la tarde de este martes luego de que la autoridad municipal prestara su declaración informativa en el marco de la investigación por el denominado caso ‘pavimento’, que indaga presuntas irregularidades en la ejecución de obras en Santa Cruz de la Sierra.

Fernández se presentó en dependencias del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), ubicadas en la zona del Plan Tres Mil, donde brindó su declaración ante el Ministerio Público.

Durante el desarrollo del acto investigativo, la autoridad sufrió una “descompensación”, por lo que se convocó a un médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para valorar su estado de salud. Tras la evaluación, el forense certificó que el alcalde se encontraba estable, lo que permitió reinstalar la declaración.

A su llegada a las oficinas de la Delcc, Fernández manifestó ante los medios de comunicación que en reiteradas ocasiones acudió a instancias de la Fiscalía para responder por distintos procesos. “Como siempre, con este caso ya son cerca de 60 veces que vengo a la Fiscalía defendiendo varios temas que son de interés del pueblo. Y ahora una canallada que no tiene ni pies ni cabeza”, declaró.

La autoridad edil rechazó las denuncias y negó que las obras observadas no existan. Aseguró que la fiscal asignada al caso verificó personalmente los proyectos cuestionados. “Es una gran mentira. Así no se gana votos”, sostuvo.

Asimismo, explicó que los proyectos cuentan con financiamiento y que los desembolsos están sujetos a la verificación del avance físico. “No se puede no ejecutar una obra. Cuando usted licita, hay empresas, hay fiscales de la Alcaldía y también del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. No desembolsan recursos si no ven avance”, afirmó.

Fernández también rechazó que exista un dictamen en su contra por parte de la Contraloría General del Estado y señaló que solo se emitieron observaciones administrativas que fueron respondidas por el municipio. “Cuando hay dictamen, hay sanciones civiles, penales o administrativas. Aquí no hay nada de eso”, aseguró.

En medio de la controversia, el alcalde no descartó postularse nuevamente al cargo en las próximas horas, al considerar que la investigación responde a un “interés político”.

Mira la programación en Red Uno Play