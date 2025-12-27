Alcaldía garantiza carne a Bs 37 el kilo con el "Corte Único Solidario"

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, encabezó una inspección técnica en el Frigorífico Municipal con el objetivo de garantizar el abastecimiento del “Corte Único Solidario”, que será comercializado a un precio fijo de Bs 37 por kilo para la población.

La autoridad municipal explicó que este corte está compuesto por 70% carne y 30% hueso, y que se mantendrá el precio pese al incremento registrado en los mercados, donde el kilo de carne de primera alcanza hasta Bs 80.

“Estamos preparando todo para que la población compre este corte a un precio accesible, manteniendo el costo pese a la subida en los mercados”, afirmó Fernández durante la inspección.

La iniciativa municipal apunta a eliminar la cadena de intermediarios, que —según la Alcaldía— encarece el producto hasta en Bs 15 por kilo antes de llegar al consumidor final. Con este mecanismo, la carne será distribuida directamente en los barrios y distritos de la ciudad.

“Vamos a llevar la carne barata a los distritos para que esto se vaya regulando, porque hoy para muchas personas ya es un lujo comprar carne, que es un alimento básico”, sostuvo el alcalde.

Desde el Gobierno Municipal aseguraron que se busca proteger la economía familiar, garantizar el acceso a alimentos esenciales y regular el mercado frente al alza sostenida de precios.

