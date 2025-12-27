Así cotiza el dólar paralelo este sábado 27 de diciembre en Bolivia

El dólar estadounidense presenta una leve variación en el mercado paralelo este sábado 27 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos publicados por el portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según este sitio, la divisa norteamericana se cotiza con un precio de venta de 9,49 bolivianos (BOB), mientras que el precio de compra alcanza los 9,53 BOB, reflejando un ligero ajuste respecto a la jornada anterior.

En comparación con la pasada jornada, el dólar paralelo muestra una tendencia a la baja. El viernes, la cotización a la venta llegó a 9,54 BOB, mientras que este sábado descendió a 9,49 BOB.

En tanto, el precio de compra también registró una reducción: pasó de 9,58 BOB a 9,53 BOB, según los registros actualizados.

Cotización del dólar Paralelo

FOTO: dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta cifras coincidentes. Este sábado, el denominado dólar blue boliviano se cotiza en 9,53 BOB para la compra y 9,49 BOB para la venta, confirmando la estabilidad relativa del tipo de cambio paralelo.

Cotización del dólar Blue

FOTO: bolivianblue.net

El comportamiento del dólar paralelo continúa siendo seguido de cerca por la población y los sectores económicos, en un contexto marcado por la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario en el cierre del año.





