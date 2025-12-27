TEMAS DE HOY:
Infanticidio cuerpo dentro de un freezer ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Así cotiza el dólar paralelo este sábado 27 de diciembre en Bolivia

Este sábado 27 de diciembre, la divisa estadounidense registra una leve variación, según muestran plataformas digitales. 

Yandy Yennifer Fernández Mamani

27/12/2025 6:51

FOTO: RRSS
Bolivia

Escuchar esta nota

El dólar estadounidense presenta una leve variación en el mercado paralelo este sábado 27 de diciembre de 2025, de acuerdo con datos publicados por el portal especializado dolarboliviahoy.com.

Según este sitio, la divisa norteamericana se cotiza con un precio de venta de 9,49 bolivianos (BOB), mientras que el precio de compra alcanza los 9,53 BOB, reflejando un ligero ajuste respecto a la jornada anterior.

En comparación con la pasada jornada, el dólar paralelo muestra una tendencia a la baja. El viernes, la cotización a la venta llegó a 9,54 BOB, mientras que este sábado descendió a 9,49 BOB.

En tanto, el precio de compra también registró una reducción: pasó de 9,58 BOB a 9,53 BOB, según los registros actualizados.

Cotización del dólar Paralelo

FOTO: dolarboliviahoy.com

Por otro lado, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reporta cifras coincidentes. Este sábado, el denominado dólar blue boliviano se cotiza en 9,53 BOB para la compra y 9,49 BOB para la venta, confirmando la estabilidad relativa del tipo de cambio paralelo.

Cotización del dólar Blue

FOTO: bolivianblue.net

El comportamiento del dólar paralelo continúa siendo seguido de cerca por la población y los sectores económicos, en un contexto marcado por la expectativa sobre la evolución del mercado cambiario en el cierre del año.


 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

Caballeros del zodiaco

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD