Justicia dispone fianza de Bs 10.000 y arraigo para Arce por abandono de mujer embarazada

El expresidente Luis Arce participó este jueves, desde la cárcel de San Pedro, en una audiencia virtual por la denuncia de abandono de mujer embarazada presentada por Brenda Lafuente. La autoridad judicial determinó imponerle una fianza de Bs 10.000 y arraigo, aunque no dictó detención preventiva en este proceso.

Arce se encuentra recluido desde el 12 de diciembre de 2025, cuando un juez ordenó su detención preventiva en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados al exFondo Indígena, caso que es investigado cuando cumplía la función de ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de Evo Morales.

En la audiencia por el nuevo proceso, Lafuente ratificó que mantuvo una relación con el exmandatario y que este habría evitado asumir la paternidad de su hijo, pese a reiteradas solicitudes y a su disposición de someterse a una prueba de paternidad en un examen de ADN.

Tras la presentación de la denuncia penal, este jueves se desarrolló la audiencia de medidas cautelares que dará paso al juicio oral. La denunciante anunció que solicitará una sanción privativa de libertad con agravante por abandono de mujer embarazada, delito que contempla hasta cinco años de pena.

En caso de recuperar su libertad por el proceso que enfrenta en el caso exFondo Indígena, Arce no podrá salir del país debido al arraigo dispuesto en esta nueva causa.

