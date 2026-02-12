Lo que pudo ser un simple susto terminó en un violento altercado callejero en el barrio de Mooca, en la zona este de São Paulo, Brasil. Un video de seguridad, que ya se ha vuelto viral en redes sociales, captó el preciso momento en que una transeúnte reaccionó con una descarga de furia contra un conductor.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer caminaba por la acera y fue sorprendida por un vehículo que salía de un garaje. Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, el conductor aparentemente no advirtió la presencia de la mujer, llegando a empujarla levemente con la carrocería mientras intentaba incorporarse a la calle. Aunque el contacto no resultó en lesiones físicas aparentes, la reacción de la peatona fue inmediata y explosiva.

Visiblemente alterada por la imprudencia, la mujer no continuó su camino; por el contrario, comenzó a patear y golpear repetidamente el automóvil mientras increpaba al chofer a gritos. Testigos en el lugar señalaron que la tensión escaló rápidamente, atrayendo la atención de otros peatones que no dudaron en documentar la escena con sus teléfonos móviles.

Vea el video:

