Hallada con golpes: investigan nuevo caso de presunto feminicidio en Oruro

Las autoridades investigan el presunto segundo caso de feminicidio registrado en el departamento de Oruro en lo que va del año, tras la muerte de una mujer de 46 años hallada en una carretera junto a su pareja.

El cuerpo fue encontrado en circunstancias que generaron inmediatas sospechas, debido a las versiones contradictorias del acompañante y a las lesiones detectadas por los forenses.

En un primer momento, el sujeto declaró que la víctima habría caído accidentalmente de un vehículo en movimiento. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron que la mujer presentaba varias costillas fracturadas, lo que fortaleció la hipótesis de una posible agresión.

PAREJA APREHENDIDA

Ante estos indicios, el hombre fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras se desarrollan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa, incluida la posibilidad de que la víctima haya sido atropellada o agredida antes de fallecer.

Según los primeros reportes, ambos serían oriundos del municipio de Huanuni y se encontraban en estado de ebriedad cuando se dirigían hacia la ciudad de Oruro.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El caso permanece en etapa de investigación y peritaje, con el objetivo de esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y establecer si se trata de un feminicidio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con celeridad y transparencia, mientras colectivos y organizaciones sociales exigen justicia para la víctima y mayor protección para las mujeres.

