Reo que difundió video mostrando droga y dinero desde Palmasola será trasladado a otra cárcel

El gobernador de Palmasola, coronel Juan Carlos Corrales, informó que, ante la gravedad del hecho y considerando que el interno se encuentra detenido por un proceso por asesinato, se determinó aplicar medidas disciplinarias inmediatas y gestionar su traslado.

Red Uno de Bolivia

12/02/2026 13:18

Reo que mostró droga será llevado a cárcel de máxima seguridad. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un privado de libertad del penal de Palmasola será trasladado a un recinto penitenciario de máxima seguridad luego de que se difundieran en redes sociales videos donde aparece exhibiendo dinero en efectivo y presuntas sustancias controladas dentro del centro carcelario.

El gobernador de Palmasola, coronel Juan Carlos Corrales, informó que, ante la gravedad del hecho y considerando que el interno se encuentra detenido por un proceso por asesinato, se determinó aplicar medidas disciplinarias inmediatas y gestionar su traslado.

“Vamos a remitir los antecedentes más los videos a las autoridades competentes, en este caso la Felcn y los jueces, para que también asuman conocimiento y aperturen el caso correspondiente”, señaló Corrales.

De manera preventiva, el recluso fue sancionado con 60 días de aislamiento, mientras avanzan las investigaciones internas y externas sobre lo ocurrido. Las autoridades buscan establecer cómo el interno habría tenido acceso tanto al dinero como a las sustancias que mostró en las grabaciones.

Corrales indicó además que se están realizando las gestiones necesarias para que el privado de libertad sea derivado a un penal de mayor seguridad, al considerarse que representa un riesgo para el orden y la seguridad dentro de Palmasola.

 

