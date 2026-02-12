La Paz: intervienen cámara de desagüe usada como refugio por personas en estado de ebriedad

Personal del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) intervino una cámara de desagüe que era utilizada como refugio por presuntos antisociales y personas en estado de ebriedad, en inmediaciones de la plaza Max Fernández, de la calle 23 de Calacoto de la ciudad de La Paz, a pocos pasos de la unidad educativa Los Pinos.

“Gracias al patrullaje constante que estamos realizando en las diferentes zonas y unidades educativas, y a la denuncia de los vecinos, hemos logrado identificar una cámara de desagüe donde en el interior habían sabido morar delincuentes y también personas en estado de embriaguez, según la versión de vecinos,” explicó el comandante del Gacip zona Sur, teniente coronel José Valdivieso.

El operativo se realizó tras denuncias de vecinos que alertaron sobre la presencia constante de personas consumiendo bebidas alcohólicas y generando inseguridad en el sector.

De acuerdo con el reporte policial, el lugar —de aproximadamente dos por dos metros— era utilizado como dormitorio improvisado. En el interior se hallaron frazadas, cartones, ropa y envases de bebidas alcohólicas.

“Es un ambiente bajando unos fierros que lo utilizan como escalera. Hemos encontrado ropa, frazadas y cartones que utilizaban como camas, además de bebidas alcohólicas”, detalló Valdivieso.

La autoridad policial advirtió que la situación representaba un riesgo, especialmente por la cercanía con la unidad educativa.

Durante la intervención, el personal policial interceptó a un hombre que deambulaba por el sector en aparente estado de ebriedad y que sería parte del grupo que utilizaba el espacio.

El individuo fue trasladado a oficinas de conciliación ciudadana, mientras que los objetos hallados fueron secuestrados como parte del procedimiento.

