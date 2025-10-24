Alcaldía de Trinidad ofrece recompensa para quienes denuncien la reventa de gasolina y diésel

Ante la escasez de combustibles que afecta al país, el alcalde de Trinidad, Christhian Cámara, anunció un plan de control que incluye restricciones por número de cédula, presencia policial en surtidores y una recompensa económica para quienes denuncien la reventa de gasolina y diésel.

El alcalde informó que, a partir del lunes 27, la Alcaldía de Trinidad implementará un sistema de abastecimiento según la terminación del número de carnet de identidad, con el fin de reducir las largas filas y evitar la especulación.

“Nos hemos reunido con todas las organizaciones e instituciones porque ya no podemos ver colas inmensas que dan vueltas y vueltas. A partir del lunes se cargará con la terminación del último dígito del carnet de identidad para frenar la venta ilegal de combustible”, explicó Cámara.

Domingos para instituciones y servicios esenciales

Cámara detalló que los domingos estarán destinados exclusivamente al abastecimiento de instituciones y servicios esenciales como la Policía, la Alcaldía, la Gobernación y empresas de servicios básicos como ENDE.

Recompensa para quienes denuncien reventa

La autoridad municipal señaló que se otorgará una recompensa equivalente a un salario mínimo a las personas que aporten pruebas que permitan identificar y detener a los revendedores de combustible.

“Hay gente que está revendiendo botellas de gasolina a 25 o 30 bolivianos. Hemos decidido dar una recompensa de un salario mínimo a quien nos ayude con pruebas para aprender a quienes estén revendiendo”, advirtió.

El plan de control contará con la participación de la Policía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Guardia Municipal, que desplegarán operativos en todos los surtidores de la ciudad.

Duración del plan

El alcalde indicó que las medidas se mantendrán mientras dure la escasez y la situación se estabilice. Recordó que en anteriores ocasiones el mismo sistema permitió normalizar el suministro en un plazo de dos a tres semanas.

Mira la programación en Red Uno Play