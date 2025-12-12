Francia, la capital mundial del vino, se convierte en el principal comprador de vino boliviano

El sector vitivinícola de Bolivia ha logrado un hito sorprendente que pone en relieve la calidad de su producción: en un giro comercial inesperado, Francia, la potencia mundial del vino, se ha convertido en el principal destino de las exportaciones vinícolas bolivianas.

Según datos recientes publicados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), el mercado francés absorbió el 27% del volumen total exportado por el país, seguido de cerca por Estados Unidos, que concentró el 26% de la cuota.

Este desempeño es particularmente significativo, ya que demuestra la capacidad de las bodegas bolivianas para competir y ganar espacio en mercados tradicionalmente exigentes y altamente competitivos.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Francia pasó de ser un destino emergente con compras por $us 5.835 en 2023, a demandar $us 34.126 entre enero y noviembre de 2024, reflejando un crecimiento acelerado.

El reporte a octubre de este año indica que Bolivia recaudó $us 127 millones por exportaciones de vino, aunque las importaciones alcanzaron $us 440 millones, mostrando aún una balanza comercial negativa en el sector.

“Francia se lleva el 27%; EEUU, el 26%; Bélgica, el 13%; Alemania, el 9%; España, el 7% y el resto concentra el 18%”, explica el boletín del IBCE.

Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz se consolidan como los principales departamentos productores y exportadores de vino de alta calidad, con procesos que cuidan cada detalle desde la cosecha hasta la presentación final en mercados nacionales e internacionales.

Contraste histórico

El avance actual en exportaciones se da en un contexto donde Bolivia ha importado tradicionalmente mucho más vino del que vende. En años anteriores, los envíos al exterior eran mínimos: por ejemplo, en 2019, el país registró un pico exportador de solo $us 223.000 (millones). La reciente apertura y consolidación de destinos como Francia y Estados Unidos impulsa al sector vitivinícola boliviano a reducir esta brecha histórica y posicionarse cada vez con mayor fuerza en el ámbito global.

