YPFB paga Bs 172 millones a cisterneros y busca apoyo internacional para enfrentar deuda acumulada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) canceló Bs 172 millones a la Federación de Cisterneros del Oriente, sector considerado estratégico para la distribución de combustibles en el país. El pago corresponde al servicio de transporte prestado durante el mes de agosto y se efectuó en tres etapas, iniciadas el 8 de diciembre.

La estatal petrolera informó que en los próximos días procederá a procesar la documentación del mes de septiembre, con el objetivo de cerrar la presente gestión reduciendo la deuda acumulada con este sector.

El presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, reconoció la complicada situación financiera de la empresa heredada de gestiones anteriores.

“El nivel de endeudamiento que se ha generado con un montón de sectores es grande. La situación es complicada, pero estamos con toda la predisposición para buscar soluciones”, afirmó.

Akly también destacó que se están realizando gestiones internacionales para obtener apoyo financiero.

“El esfuerzo que está haciendo el presidente Rodrigo Paz es importante, está buscando apoyo internacional. Hay predisposición de colaborar al país porque ven ese cambio que se quiere dar”, señaló.

