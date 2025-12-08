Cisternistas exigen a YPFB el pago de fletes atrasados desde agosto

El presidente de la Federación de Empresarios Cisternistas del Oriente, Sergio Koski, lamentó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantiene una deuda por el pago del flete de transporte de gasolina y diésel desde el mes de agosto.

Este lunes, el sector sostuvo una reunión con autoridades de la estatal petrolera para buscar una solución a los pagos pendientes y, además, abordar la situación del contrato que vence el 31 de diciembre.

“No queremos que falte el diésel ni la gasolina para la población, no queremos que falten los alimentos, pero sin dinero es imposible. Nos deben desde agosto. El sector cisternista se ha puesto la camiseta en esta etapa de transición”, afirmó Koski.

El dirigente señaló que, en reuniones anteriores, YPFB les informó que el pago correspondiente a agosto debía efectuarse en estos días; sin embargo, aún están pendientes los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Mira la programación en Red Uno Play