Camión salió de Oruro con mercadería de $us 80 mil y aparece vacío en Santa Cruz; chofer está desaparecido

Comerciantes denunció el robo de una carga de balones deportivos valuada en aproximadamente 80 mil dólares, que era transportada desde la Aduana Nacional de Oruro con destino a Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió el pasado 24 de noviembre, cuando perdieron contacto con el conductor encargado del traslado.

Según el relato de la afectada, el chofer fue contratado mediante redes sociales, donde se presentó como transportista independiente y logró ganarse la confianza de los propietarios del camión. La carga salió de Oruro con normalidad, pero horas después dejaron de recibir reportes de ubicación y llamadas.

“Salieron de la Aduana de Oruro. Estaban transportando balones de fútbol. Salió el 24 de noviembre”, señaló una de las comerciantes perjudicadas.

Tras la desaparición del conductor, los propietarios iniciaron la búsqueda del vehículo. Posteriormente, mediante imágenes de cámaras de seguridad, se constató que el camión fue ingresado a un garaje en la zona sur de Santa Cruz, donde el chofer lo dejó totalmente vacío antes de darse a la fuga. Hasta el momento, su paradero es desconocido.

