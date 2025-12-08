¡Rescatado y a salvo! Doggy ya está con su familia tras el incendio en la Sagárnaga

Este lunes por la mañana, durante un incendio en una casona de la calle Sagárnaga, donde funciona una galería comercial, los bomberos rescataron a un perro llamado Doggy, que sufrió quemaduras en una de sus patas.

El director de Zoonosis de la Alcaldía de La Paz, Fernando Guzmán, informó que el animal fue entregado a sus dueños y atendido en una veterinaria. “Ha sido evaluado y asistido por bomberos y trasladado con ayuda de sus propietarios”, explicó.

Además, se conoció que un gato también fue auxiliado durante el siniestro, que comenzó alrededor de las 02:00 en la casona cerca de la iglesia San Francisco.

El comandante departamental de Bomberos Antofagasta, Pavel Alarcón, confirmó que el fuego fue controlado aproximadamente a las 08:30. El incendio causó múltiples daños materiales y pérdida de mercadería de comerciantes, aunque no se registraron personas lesionadas.

