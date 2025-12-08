TEMAS DE HOY:
Defensa Civil convoca a gobernaciones y municipios a presentar estrategias de prevención ante desastres naturales

El Viceministerio destacó que el objetivo central del encuentro es fortalecer la coordinación interinstitucional y promover acciones preventivas que permitan mitigar el impacto de emergencias climáticas durante la temporada de lluvias.

Hans Franco

08/12/2025 12:57

Foto: Desborde de río en Santa Cruz (APG)
La Paz

El Viceministerio de Defensa Civil, Alfredo Troche, anunció la realización de una presentación nacional de estrategias de prevención de desastres naturales, a llevarse a cabo este jueves 11 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz. La convocatoria está dirigida a gobernaciones, gobiernos municipales y diversas carteras de Estado, con el fin de coordinar acciones anticipadas frente a los riesgos climáticos de la temporada.

No se descarta que el presidente Rodrigo Paz pueda inaugurar el evento. También se invitó a organismos internacionales.

“Este jueves 11, en Santa Cruz, en la Unidad Militar de Emergencia y Ecología, convocamos a gobiernos municipales, gobernaciones y otros ministerios para presentar las estrategias de prevención”, informó este lunes Troche en entrevista con BTV.

La autoridad detalló que hasta la fecha nueve municipios del país cuentan con declaratoria de desastre debido a eventos climáticos adversos:

  • Santa Cruz: Samaipata y El Torno
  • La Paz: La Asunta, Inquisivi y Apolo
  • Cochabamba: Puerto Villarroel, Entre Ríos y Shinahota
  • Tarija: Bermejo

Troche señaló además que ocho departamentos del país registran niveles de riesgo desde octubre, especialmente por el incremento de precipitaciones característico de esta época del año. “En todo lado los problemas surgen por esta época de lluvias, por eso vamos a presentar este plan de estrategias de prevención”, afirmó.

El Viceministerio destacó que el objetivo central del encuentro es fortalecer la coordinación interinstitucional y promover acciones preventivas que permitan mitigar el impacto de emergencias climáticas durante la temporada de lluvias.

