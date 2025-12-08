Real Madrid rinde emotivo homenaje a Xabier Azkargorta en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid rindió un sentido homenaje a Xabier Azkargorta en el nuevo estadio Santiago Bernabéu, previo al partido frente al Celta de Vigo. La ceremonia se realizó en un ambiente cargado de emociones, recordando al entrenador que dejó una huella importante tanto en Bolivia como en España y otros países.

Antes del inicio del encuentro, se guardó un minuto de silencio en honor a Azkargorta, mientras que en la pantalla gigante del estadio se proyectó una fotografía del recordado entrenador. Xabier Azkargorta falleció el pasado 14 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, víctima de una enfermedad, y actualmente sus restos descansan en esa ciudad.

El homenaje reflejó la admiración y el respeto que el Real Madrid y sus aficionados sienten por la trayectoria de Azkargorta, quien contribuyó de manera significativa al fútbol boliviano y dejó una marca imborrable en quienes lo conocieron y trabajaron junto a él.

